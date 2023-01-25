Билл Гейтс дал новый прогноз на 2030 год

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что конфликт в Украине не позволит достичь Целей устойчивого развития ООН к 2030 году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, конфликт в Украине оказывает огромное влияние на развивающиеся страны: рост цен на продовольствие, удобрения убьет за пределами Украины столько же людей, сколько погибло в стране.

"Чем скорее мы сможем его завершить, тем лучше. Что касается целей устойчивого развития к 2030 году, то мы этих целей не достигнем", - сказал Гейтс.

Он также выразил мнение, что человечество в будущем может столкнуться с новой пандемией, которая будет еще опаснее, чем пандемия COVID-19. "Остается вопрос о том, будет ли у нас глобальный потенциал, а также возможности на региональном и национальном уровне", - задался вопросом Гейтс.