https://news.day.az/world/1531496.html Иран остался без интернета
Иран остался без интернета
Интернет в Иране был отключен на всей территории страны на несколько минут. Об этом сообщило в среду агентство Fars, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, сбой затронул как домашнее, так и мобильное соединение. Подробностей о вероятных причинах отключения агентство не приводит. Представители соответствующих ведомств исламской республики пока не прокомментировали инцидент.
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