Иран остался без интернета

Интернет в Иране был отключен на всей территории страны на несколько минут. Об этом сообщило в среду агентство Fars, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, сбой затронул как домашнее, так и мобильное соединение. Подробностей о вероятных причинах отключения агентство не приводит. Представители соответствующих ведомств исламской республики пока не прокомментировали инцидент.