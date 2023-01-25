Желающие присоединиться к НАТО, должны действовать в духе альянса

В Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось первое в новом году заседание Совета национальной безопасности Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В заявлении для прессы отмечается:

"Государства, желающие присоединиться к альянсу НАТО, должны действовать в соответствии с законом и духом альянса".

СНБ Турции призывает к выполнению обязательств, вытекающих из Трехстороннего меморандума:

"Швеции и Финляндии необходимо конкретными шагами выполнить свои обязательства, вытекающие из меморандума о взаимопонимании и по борьбе с террористическими организациями".

Далее в заявлении следует: ​​​​​​​ "Те, кто поощряет и защищает действия, подрывающие такие ценности, как свобода религии, совести и мысли, являются соучастниками преступлений на почве ненависти".