Желающие присоединиться к НАТО, должны действовать в духе альянса - СНБ Турции
В Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось первое в новом году заседание Совета национальной безопасности Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
В заявлении для прессы отмечается:
"Государства, желающие присоединиться к альянсу НАТО, должны действовать в соответствии с законом и духом альянса".
СНБ Турции призывает к выполнению обязательств, вытекающих из Трехстороннего меморандума:
"Швеции и Финляндии необходимо конкретными шагами выполнить свои обязательства, вытекающие из меморандума о взаимопонимании и по борьбе с террористическими организациями".
Далее в заявлении следует: "Те, кто поощряет и защищает действия, подрывающие такие ценности, как свобода религии, совести и мысли, являются соучастниками преступлений на почве ненависти".
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