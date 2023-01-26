Мощные взрывы вблизи Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что эксперты агентства зафиксировали за пределами Запорожской атомной электростанции мощные взрывы, которые свидетельствуют о боевых действиях вблизи ЗАЭС. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

В публикации отмечается, что группа экспертов агентства, присутствующая на станции, в последние недели практические ежедневно фиксировали подобные события и докладывали о них в штаб-квартиру в Вене.

"Некоторые взрывы, по-видимому, произошли на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе атомной электростанции (АЭС), в то время как другие кажутся гораздо ближе к самой станции. Вчера (25 января) около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна офисов на заводе, сегодня их стало больше", - говорится в публикации.

По словам Гросси, подобные события еще раз подчеркивают жизненно важную важность согласования и скорейшего создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.