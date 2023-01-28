Депутаты бундестага выступили за прекращение сотрудничества с Ираном

Депутаты бундестага выступили за прекращение работы совместной парламентской группы ФРГ и Ирана по причине нарушений прав человека властями этой страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Spiegel.

"Я поддерживаю это, как и двое моих коллег", - приводит издание слова зампредседателя Свободной демократической партии Германии Йоханнеса Фогеля.

По информации Spiegel, данное решение депутаты правящей коалиции и оппозиция поддержали единогласно.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в ходе заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, что Евросоюз намерен ввести еще один пакет санкций против Ирана из-за нарушения прав человека.

Бербок отметила, что казни участников беспорядков являются попыткой запугивания людей.

До этого в Иране публично повесили двух участников беспорядков. Одного из казненных Маджидреза Рахнаварда обвинили в том, что он нанес смертельные ножевые ранения двум правоохранителям и четырем другим, а также ранил еще четырех человек.