На востоке Турции продолжаются «Зимние учения-2023»

В провинции Карс на востоке Анатолии продолжаются крупнейшие в истории Турции "Зимние учения - 2023", передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

В учениях наряду с подразделениями ВС Турции, принимают участие военнослужащие 17 стран, в том числе, Германии, Италии, Азербайджана, Казахстана и Великобритании.

В целом в "Зимних учениях-2023" участвуют 1758 военнослужащих, задействована 651 единица техники, используются 865 единиц 23 видов вооружения.

Температура воздуха на востоке Анатолии в последние дни опускается до минус 18 градусов мороза, однако это не является преградой для участников учений, отрабатывающих различные операции и маневры.