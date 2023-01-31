До 4,5 млн британских детей пропустят школу

До 4,5 млн британских учащихся из 23 тыс. школ не смогут прийти на занятия 1 февраля из-за запланированной на этот день забастовки учителей, требующих повышения зарплат. Как пишет в понедельник газета The Times, предстоящая стачка станет крупнейшей в стране за последние 10 лет, Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Учителя добиваются индексации зарплат выше годового уровня инфляции, который, согласно последним данным, достиг рекордного показателя в 10,5%. В руководстве крупнейшего профсоюза работников сферы образования NEU (National Education Union) заявляют, что в последние дни представители правительства не выступали с какими-либо конкретными предложениями о повышении оплаты труда учителей и шансы предотвратить забастовку сейчас минимальны.

"Учителя идут на этот шаг из-за того, что находятся в отчаянном положении. За последние десять лет их зарплаты [в реальном выражении] снизились больше, чем у представителей практически любой другой профессии", - заявила генеральный секретарь NEU Мэри Боустед. "Это забастовка - ужасная неприятность для родителей и учеников, которые пропустят день занятий, но то, что сейчас каждый день происходит в школах из-за нехватки учителей, тоже ужасно".

В феврале и марте NEU планирует осуществить еще шесть таких забастовок. Согласно данным опроса, осуществленного в декабре компанией YouGov, действия учителей поддерживают 50% британцев, а осуждает бастующих 41% опрошенных.

Члены профсоюза, объединяющего больше 300 тыс. школьных учителей, выйдут бастовать одновременно с представителями 6 других крупных тред-юнионов страны. В общей сложности в забастовках, запланированных на 1 февраля, должны принять участия свыше полумиллиона работников разных сфер. Помимо учителей, это будут университетские преподаватели, машинисты и водители автобусов, госслужащие и работники охранных служб.

Самая масштабная за несколько десятилетий волна забастовок, вызванная резким ростом инфляции, падением реальных доходов и уровня жизни населения, охватила Соединенное Королевство в конце прошлого года. В стачках принимают участие медработники, железнодорожники, сотрудники служб пограничного контроля, почтальоны, экзаменаторы по вождению, учителя и представители ряда других профессий. Британские власти неоднократно заявляли, что не могут позволить себе поднять зарплаты занятых в госсекторе людей в соответствии с уровнем инфляции, поскольку подобные меры приведут лишь к дальнейшему росту цен в стране и создадут непомерную нагрузку на бюджет.