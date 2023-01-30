В Испании экоактивисты приклеили себя к микрофонам на трибуне в парламенте

Экоактивисты приклеили свои ладони к микрофонам на трибуне в здании Конгресса депутатов в Испании. Об этом 30 января сообщается в Twitter экологической организации Futuro Vegetal, организовавшей акцию, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Население в опасности, а власти думают только о своей выгоде. Мы будем продолжать акции до тех пор, пока животноводство больше не будет субсидироваться", - говорится в публикации.

Кроме того, организация опубликовала фотографию с двумя девушками, приклеенными к микрофонам на трибуне. За их спинами видны флаги Испании, Евросоюза и Futuro Vegetal.

Протестующие обвиняют руководство страны в блокировании малых экологических инициатив и поддержке животноводства, которое они сравнивают с раковой опухолью. Активисты также требуют массового перехода на растительное питание, которое якобы обеспечит Испании продовольственный суверенитет.