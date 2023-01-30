Лондонская полиция расследует нападение с ножом в универмаге Harrods

Полиция Лондона проводит расследование по факту поножовщины в торговом зале универмага Harrods, произошедшей в субботу, 28 января. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Полиция подтвердила, что 20-летний мужчина получил ножевые ранения во время драки в магазине, и попросила всех, кто стал свидетелем инцидента, сообщить о случившемся.

Сотрудники правоохранительных органов были вызваны в 19:33 из-за "драки внутри магазина Harrods на Бромптон-роуд". Пострадавший был доставлен в больницу с ножевыми ранениями. Сейчас "его состояние оценивается как неопасное для жизни".

Полиция сообщила, что никаких арестов произведено не было, и расследование продолжается. По сообщениям британских СМИ, нападение было совершено в результате попытки ограбления часового магазина.

Это уже второй случай за последние три месяца, когда полицию вызывают в магазин после инцидента с применением насилия. В октябре Harrods подвергся нападению со стороны экологических активистов Just Stop Oil.