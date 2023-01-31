Нетаньяху обсудил с Блинкеном укрепление альянса против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном укрепление альянса двух стран против Ирана и меры по предотвращению получения им ядерного оружия.

Как сообщает Day.Az, об этом Нетаньяху заявил по итогам встречи в Иерусалиме.

"Я думаю, сложился общий консенсус, что этот режим не должен получить ядерное оружие. У нас состоялся отличный разговор по поводу выработки единой политики и попыток совместной работы над предотвращением опасности. Повторю: наша политика, моя политика - сделать все, что в силах Израиля, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие и средства его доставки", - сказал Нетаньяху.