В Нигерии уничтожили базу террористов

Совместная операция Вооруженных сил Нигерии, Чада, Нигера и Камеруна против базы террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP, часть группировки "Исламское государство") была проведена на минувшей неделе в районе озера Чад.

Об этом сообщило командование многонациональной объединенной целевой группы (MNJTF), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Цель операции состояла в ликвидации базы ISWAP, расположенной в лесном массиве Матари на территории Нигерии, - цитирует заявление военных агентство AFP. - Данная база использовалась террористами для нападения на расположенные поблизости военные и гражданские объекты. После того как разведка выявила на базе группу из 50 боевиков, по ней были нанесены точечные удары. Отходившие от базы боевики попали в засаду, и 36 из них были захвачены в плен". Наземным войскам четырех стран поддержку с воздуха оказывал беспилотник США.

В многонациональную объединенную целевую группу, задача которой состоит в противодействии террористам в районе озера Чад, входят подразделения Нигера, Камеруна, Чада, Нигерии и Бенина.

Действующая в районе озера Чад группировка "Исламское государство в Западной Африке" возникла весной 2015 года при расколе террористической организации "Боко харам". Руководство ISWAP объявило о присоединении к "Исламскому государству". Основные опорные базы ISWAP расположены в южных и юго-западных районах озера Чад, где сходятся границы Нигерии, Чада, Камеруна и Нигера.