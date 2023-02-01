Столкновение арабов с израильской полицией в Иерусалиме
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В восточном Иерусалиме происходят столкновения арабского населения с бойцами Пограничной полиции МАГАВ (пограничная полиция, военизированное подразделение полиции Израиля).

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.