https://news.day.az/world/1533669.html Столкновение арабов с израильской полицией в Иерусалиме - ФОТО - ВИДЕО
Столкновение арабов с израильской полицией в Иерусалиме - ФОТО - ВИДЕО
В восточном Иерусалиме происходят столкновения арабского населения с бойцами Пограничной полиции МАГАВ (пограничная полиция, военизированное подразделение полиции Израиля).
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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