https://news.day.az/world/1534148.html Ураганный ветер и метель обрушились на Курилы - ВИДЕО
Ураганный ветер и метель обрушились на Курилы - ВИДЕО
Курильские острова накрывает мощный циклон, в регионе ураганный ветер и сильная метель. В связи с этим в школах отменены занятия, есть перебои с электроснабжением.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, жителей просят не выезжать за пределы населенных пунктов и лишний раз не выходить из дома.
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