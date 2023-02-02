Ураганный ветер и метель обрушились на Курилы

Курильские острова накрывает мощный циклон, в регионе ураганный ветер и сильная метель. В связи с этим в школах отменены занятия, есть перебои с электроснабжением.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, жителей просят не выезжать за пределы населенных пунктов и лишний раз не выходить из дома.