Цены на продукты в мире снижаются десятый месяц подряд

Мировые цены на продовольственные товары после достижения рекордно высокого уровня в марте 2022 года продолжают снижаться десятый месяц подряд. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Индекс продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составил в январе 131,2 пункта, что на 0,8% ниже, чем в декабре, и на 17,9% ниже рекордного показателя, достигнутого в марте прошлого года.

Как указывают эксперты, снижению индекса способствовало падение цен на растительные масла, молочные продукты и сахар. Так, в январе индекс цен на зерновые ФАО практически не изменился, показатель вырос на 0,1% по сравнению с декабрем, оставаясь при этом на 4,8% выше показателя прошлого года. "Международные цены на пшеницу снизились на 2,5%, поскольку производство в Австралии и Российской Федерации превысило ожидания", - отмечается в документе.

Индекс цен на растительные масла в прошлом месяце снизился на 2,9%, на молочные продукты - на 1,4%, на сахар - на 1,1%. Отмечается, что индекс ФАО цен на мясо в январе изменился незначительно.