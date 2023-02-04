В Турции назвали срок начала работы международного газового хаба

Работы по созданию на турецкой территории международного газового хаба вступили в завершающую стадию. Первую торговую операцию на его площадке планируется провести в текущем году, сообщил глава Минэнерго Турции Фатих Донмез, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Работы по созданию в Турции Центра распределения и торговли природным газом близятся к концу. Мы готовимся осуществить первую торговую операцию уже в текущем году", - приводит в субботу слова министра, находящегося в Баку, агентство Anadolu.

Донмез рассказал, что переговоры по участию в реализации проекта создания хаба проведены с рядом стран. "Представители всех государств, с которыми мы обсуждали этот вопрос, заявили о готовности поддержать проект", - отметил он.

С идеей создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток", президент России Владимир Путин выступил в октябре прошлого года на форуме "Российская энергетическая неделя". По его словам, речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и создании в Турции хаба, через которые газ будет поступать в третьи страны, в первую очередь европейские, если они будут в этом заинтересованы.