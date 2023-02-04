Западный мир резко осудил Иран за нарушение ядерной сделки

Франция, Германия, Великобритания и США осудили действия Ирана в отношении изменений, несовместимых с обязательствами Ирана по Договору о нераспространении ядерного оружия, сообщает Day.Az в субботу со ссылкой на совместное заявление стран на сайте Госдепартамента США.

"Мы, правительства Франции, Германии, Великобритании и США, принимаем к сведению доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что Иран внес существенные изменения в конфигурацию некоторых своих центрифуг, не проинформировав Агентство заранее. Эти центрифуги производят высокообогащенный уран до 60 процентов и расположены на заводе по обогащению урана в Фордо", - говорится в совместном заявлении.

Это отсутствие требуемых уведомлений подрывает деятельность МАГАТЭ по своевременному обнаружению ядерных объектов Ирана, говорится в заявлении.

"Заявления Ирана о том, что это действие было осуществлено по ошибке, неадекватны. Мы судим о действиях Ирана, основываясь на беспристрастных и объективных отчетах МАГАТЭ, а не на предполагаемых намерениях Ирана", - говорится в заявлении.

Страны напомнили, что производство Ираном высокообогащенного урана на заводе в Фордо несет значительные риски и не имеет заслуживающего доверия гражданского обоснования.

"Мы призываем Иран соблюдать все свои юридически обязывающие международные обязательства в соответствии с его Соглашением о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и в полной мере сотрудничать с Агентством в применении эффективных гарантий в Фордо", - говорится в заявлении.