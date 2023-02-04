Индийские компании оплачивают нефть России в дирхамах

Компании из Индии стали расплачиваться за большую часть поставок российской нефти в национальной валюте Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) - дирхамах. Руководство местных нефтеперерабатывающих заводов пошло на этот шаг для снижения рисков нарушения западных санкций, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали платить за большую часть своей российской нефти, приобретаемой через базирующихся в Дубае трейдеров в Объединенных Арабских Эмиратах, дирхамами вместо долларов США <....> При этом банки и финансовые учреждения Индии осторожно относятся к безналичным платежам, чтобы невольно не нарушить многие меры, введенные против России", - говорится в материале.

В то же время индийские НПЗ опасаются приобретать российскую нефть по ценам, превосходящим установленный западными странами "потолок" $60 за баррель. В противном случае, руководству заводов могут перекрыть возможность продолжать расчеты с зарубежными контрагентами в американских долларах, заключается в статье.