Магнитуда землетрясения в Турции составила 7,7

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), полученным после всесторонних сейсмологических исследований, магнитуда землетрясения, произошедшего в 04:17 в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш, составила 7,7.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Напомним, что сегодня в разных регионах Турции произошло землетрясение. На данный момент число погибших в результате землетрясения достигло 912 человек, в результате землетрясения пострадали 5 385 человек, из-под завалов спасены 2318 человек.

Как сообщило ранее AFAD, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.