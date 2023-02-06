https://news.day.az/world/1535536.html Пьяный мужчина задержан за попытку похитить тело Ленина из мавзолея в Москве
Пьяный мужчина задержан за попытку похитить тело Ленина из мавзолея в Москве
Пьяный мужчина задержан за попытку похитить тело Владимира Ленина из мавзолея в центре Москвы.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС в понедельник сообщили в силовых структурах.
"Инцидент произошел в ночь на 6 февраля. Мужчину задержали, когда он попытался открыть мавзолей, где находится тело Владимира Ленина, и похитить его. Установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия вызвали наряд скорой помощи, медики выявили у задержанного психиатрическое расстройство на фоне опьянения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре