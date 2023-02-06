Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 1 651, пострадавших - 11 119 человек, разрушено 3471 здание.

Как передает Day.Az в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"В результате землетрясения магнитудой 7,7 число погибших увеличилось до 1651 человека, 11 119 человек пострадали, разрушено 3471 здание", - отметил министр.

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.