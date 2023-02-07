Из-за землетрясения в Турции литосферные плиты сдвинулись на 3 метра

Президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони заявил, что из-за землетрясения в Турции литосферные плиты сдвинулись на 3 м. Об этом он рассказал газете Corriere della Sera, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученого, Аравийская литосферная плита сдвинулась на 3 м на северо-восток-юго-запад по отношению к Анатолийской литосферной плите. При этом общая величина разлома составила минимум 150 км.

"Мы говорим о структуре в пограничной зоне между этим миром, Аравийской плитой, и Анатолийской плитой ... все произошло за несколько десятков секунд", - пояснил Дольони.

Фактически, добавил ученый, Турция сдвинулась по отношению к Сирии. Он добавил, что невозможно предсказать, когда закончатся серии афтершоков. По словам Дольони, пока накопленная энергия не будет высвобождена, явление не остановится.