Подъезд пятиэтажки обрушился при взрыве газа под Тулой

В Ефремове, в Тульской области, в результате взрыва газа в одной из квартир многоэтажки, обрушилась часть дома, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На них видно, что один из подъездов пятиэтажки оказался сильно разрушен.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Экстренные службы работают на месте происшествия.