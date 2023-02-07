https://news.day.az/world/1535894.html Подъезд пятиэтажки обрушился при взрыве газа под Тулой - ВИДЕО
Подъезд пятиэтажки обрушился при взрыве газа под Тулой - ВИДЕО
В Ефремове, в Тульской области, в результате взрыва газа в одной из квартир многоэтажки, обрушилась часть дома, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На них видно, что один из подъездов пятиэтажки оказался сильно разрушен.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.
Экстренные службы работают на месте происшествия.
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