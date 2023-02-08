В еще одной турецкой провинции произошло землетрясение
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В турецкой провинции Элазыг произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.