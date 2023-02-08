Опубликовано распоряжение Эрдогана о введении режима ЧП в в 10 провинциях Турции

В официальной газете Турции опубликовано распоряжение Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о введении режима ЧП в в 10 провинциях Турции из-за землетрясения, передает Day.Az.

Согласно распоряжению, в турецких провинциях Адана, Адыяман, Диярбакыр, Газиантеп, Хатай, Кахраманмараш, Килис, Малатья, Османие и Шанлыурфа начиная с 01:00 8 февраля объявляется чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 5 894, пострадал 34 810 человек.