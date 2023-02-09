https://news.day.az/world/1536381.html Блинкен о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Блинкен о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Госсекретарь Энтони Блинкен прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Блинкен оценил сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО и заявил, что это произойдет в скором времени. Он призвал альянс способствовать этому процессу.
"Мы уверены, что НАТО примет обе страны, и это произойдет скоро", - подчеркнул госсекретарь на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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