Блинкен о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Госсекретарь Энтони Блинкен прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Блинкен оценил сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО и заявил, что это произойдет в скором времени. Он призвал альянс способствовать этому процессу.

"Мы уверены, что НАТО примет обе страны, и это произойдет скоро", - подчеркнул госсекретарь на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.