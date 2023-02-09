Леопард пробрался на заседание суда и ранил шестерых человек

В Индии заседание окружного суда прервал необычный гость - дикий леопард. Эту историю опубликовала газета Metro.co.uk, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Днем 8 февраля зверь пробрался в здание окружного суда Газиабада в северном штате Уттар-Прадеш. Леопард зашел в зал, где шло заседание, и напал на людей.

Животное ранило шестерых людей, их в срочном порядке эвакуировали из здания. После этого в суд приехали сотрудники службы защиты животных. Они поймали леопарда и поместили его в клетку.

"Леопард попытался растерзать одного из мужчин, которому удалось повалить кошку на землю, ударив ее оружием и пнув ногами", - пишет издание.

Помощник комиссара индийской полиции уточнил, что в больницу попали трое пострадавших. Остальных отправили на домашнее лечение.

Что касается леопарда, специалистам пришлось его на время усыпить, чтобы отправить в клетку. Дальнейшая судьба зверя неизвестна.