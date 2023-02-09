Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 12 873 человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в южных провинциях Турции достигло 12 873 человек.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, число раненых на данный момент составляет 62 937 человек.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.