https://news.day.az/world/1536466.html В Индонезии зафиксировали сильное землетрясение
В Индонезии зафиксировали сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в Индонезии.
Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 3 км к юго-западу от города Джаяпура с населением около 134 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
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