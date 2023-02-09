В Индонезии зафиксировали сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в Индонезии.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 3 км к юго-западу от города Джаяпура с населением около 134 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.