Завершены поисково-спасательные работы в провинции Шанлыурфа

В Турции завершились поисково-спасательные операции в районе землетрясения Шанлыурфа.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Было отмечено, что сотрудники, проводившие поисково-спасательные работы в этом районе, были направлены в другие зоны землетрясения. Ранее сообщалось, что спасательные работы завершились и в Килисе.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.