Пасха для жителей Польши пройдет в режиме экономии

Жители Польши будут праздновать Пасху в режиме экономии, так как цены на продукты сильно выросли, в частности на майонез. Об этом пишет Interia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одним из основных продуктов для пасхального завтрака является майонез, и уже сейчас можно увидеть, что цены на этот продукт резко выросли. Также начали расти цены на яйца и другие пасхальные продукты. Из-за дороговизны поляки вынуждены экономить и устраивать праздники в "бюджетном формате", отметили в публикации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что старшее поколение хуже переносит рост цен, так как оно находится в более уязвимом положении. Если работающие люди могут найти дополнительный заработок, то пенсионер вряд ли сможет пополнить свой бюджет.

Аналитики посчитали, что в этом году жители Польши будут меньше заказывать готовой продукции к Пасхе, которые обычно делаются в кулинариях и пекарнях. Поэтому, скорее всего, основной спрос сместится в сторону приготовления домашнего праздничного обеда.