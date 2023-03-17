Французская полиция жестко разогнала участников демонстрации

Сотрудники правоохранительных органов в четверг задержали в центре Парижа более 120 участников манифестации против пенсионной реформы. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Le Figaro со ссылкой на главное управление парижской полиции.

"В столице арестовано 217 человек, в частности за участие в группе с целью нанесения ущерба", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщило, что в Париже, во время разгона митингов, протестующие начали жечь машины и скопившийся на улицах мусор. Также сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников протестов, выступающих против пенсионной реформы.

Волна протестов прокатилась с новой силой по всей Франции после того, как пенсионная реформа, против которой выступают митингующие, была принята правительством в обход голосования в парламенте на основе статьи 49.3 Конституции на фоне массовых протестов. Правительство приняло закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.