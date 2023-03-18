Нью-Йорк задыхается от наплыва мигрантов

Нью-Йорк начал задыхаться от массового наплыва мигрантов. Мэр города собирается открыть два приюта для нелегалов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, один из центров будет находиться в McDonald's на Таймс-сквер. Самый крупный ресторан быстрого питания США закрыли в пандемию. Пустующее здание переоборудуют для проживания мигрантов. Другой приют будет расположен в бизнес-центре в Бруклине. Нью-Йорк уже давно имеет статус оазиса для нелегалов. Власти не депортируют прибывших мигрантов на родину. За последнее время в Нью-Йорке осели свыше 50 тыс. нелегалов. Проблема обострилась, когда люди начали штурмовать южную границу.