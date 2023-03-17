В США назвали лучший танк всех времен

Французский Renault FT, разработанный в годы Первой мировой войны, можно назвать лучшим танком всех времен. Об этом пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сичиу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор отмечает, что 6,5-тонный FT не был первым танком в мире, однако его революционность заключалась в наличии полностью вращающейся башни, внутри которой располагалось вооружение.

"FT был разработан французским пионером танкостроения Жан-Батистом Этьеном, который стремился разработать бронированную машину, мощности которой было бы достаточной для преодоления траншей и воронок от снарядов", - пишет обозреватель.

Автор отмечает, что двигатель и коробка передач располагались в задней части FT, тогда как экипаж, состоящий из двух человек, - в передней. По мнению Сичиу, французский FT более всех из первых танков напоминает современные.

Автор напоминает, что всего было произведено около трех тысяч танков FT, копии которых производились в США, Италии и СССР.