https://news.day.az/world/1547777.html Трамп вернулся в Facebook
Трамп вернулся в Facebook
Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал первый пост в социальной сети Facebook после разблокировки аккаунта и разместил короткое видео с собой.
Как сообщает Day.Az, корпорация Meta восстановила аккаунт Трампа в Facebook еще 9 февраля.
"I am back (Я вернулся)!" - написал Трамп.
Опубликованное им видео было снято после его победы на президентских выборах в 2016 году, на нем он общается со сторонниками и говорит: "Извините, что заставил вас ждать, были непростые дела".
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