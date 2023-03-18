На улицах Парижа скопилось более 10 тысяч тонн мусора

Более 10 тысяч тонн мусора накопилось на улицах Парижа в день забастовки уборщиков мусора против пенсионной реформы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на мэрию французской столицы.

"Символический рубеж в 10 тысяч тонн мусора, разбросанных по тротуарам Парижа, был пройдён в пятницу днем", - сказано в сообщении.