https://news.day.az/world/1547778.html На улицах Парижа скопилось более 10 тысяч тонн мусора
На улицах Парижа скопилось более 10 тысяч тонн мусора
Более 10 тысяч тонн мусора накопилось на улицах Парижа в день забастовки уборщиков мусора против пенсионной реформы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на мэрию французской столицы.
"Символический рубеж в 10 тысяч тонн мусора, разбросанных по тротуарам Парижа, был пройдён в пятницу днем", - сказано в сообщении.
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