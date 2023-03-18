Власти ФРГ заверили в стабильности ситуации в банковском секторе Германии

Правительство Германии заверило немецких вкладчиков, что ситуация в банковском секторе страны стабильная, причин для беспокойства в настоящее время нет. Об этом в субботу газете Bild am Sonntag заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя банкротство американского Silicon Valley Bank (SVB) и трудности швейцарского Credit Suisse, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Причин для беспокойства немного. Сбережения вкладчиков в безопасности. Именно эти слова являются центральными в текущей ситуации", - сказал Хебештрайт. Таким образом, он подтвердил гарантии для вкладчиков, данные еще в 2008 году бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В октябре 2008 года Меркель вместе с занимавшим тогда пост министра финансов Пеером Штайнбрюком упомянули о стабильности немецких банков во время финансового кризиса. "Мы говорим вкладчикам, что их вклады в безопасности. Это то, за что отвечает федеральное правительство", - было сказано в то время.

Со своей стороны, экономист Юрген Маттес из Института немецкой экономики в Кёльне заявил Bild, что "деньги вкладчиков в Германии, скорее всего, останутся в безопасности". "В отличие от США, мы в ЕС проделали работу после финансового кризиса. С тех пор нашим банкам пришлось принимать значительные меры предосторожности", - констатировал он. Таким образом, по его мнению, ситуация в Германии несопоставима с ситуацией в США.