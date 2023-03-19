В Черногории стартовали президентские выборы

Избирательные участки на выборах президента Черногории открылись в воскресенье в 07:00 (10:00 по бакинскому времени). Как сообщает Государственная избирательная комиссия (ГИК), правом голоса в стране обладают 542 154 избирателя, которые смогут отдать свои голоса на более чем 1,2 тыс. избирательных участков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На пост президента Черногории претендуют семь кандидатов. Под номером один, согласно результатам жеребьевки, идет действующий президент и многолетний бессменный лидер Черногории Мило Джуканович. Вторым в списке заявлен представитель движения "Европа сейчас" Яков Милатович, третьим - кандидат "Коалиции за будущее Сербии" Андрия Мандич.

Четвертым номером указан независимый кандидат Йован Радулович, блогер, за чьей страницей в Instagram следят 245 тыс. человек. Пятым в списке значится кандидат "Объединенной Черногории" Горан Данилович, под номером шесть - экс-спикер парламента, лидер "Демократической Черногории" Алекса Бечич, последней в списке идет единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович, представляющая Социал-демократическую партию Черногории.

Выборы пройдут в условиях затяжного политического кризиса, последовавшего после поражения Демократической партии социалистов Черногории многолетнего лидера страны Джукановича на парламентских выборах 30 августа 2020 года. По данным опросов, ни один из кандидатов не сможет одержать победу в первом туре.

Избирательные участки закроются в 20:00 (23:00). За процессом голосования будут вести наблюдение свыше 1 тыс. наблюдателей.

Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок и может занимать этот пост не больше двух сроков подряд. Согласно конституции, Черногория является парламентской республикой, а глава государства выполняет в основном представительские функции. Тем не менее фигура президента имеет серьезное значение при формировании кабинета министров и выдвижении кандидатуры премьера.