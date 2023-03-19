Явка на парламентских выборах в Казахстане превысила 54% - ЦИК
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20:10 19 марта 2023 года бюллетени получили 54,09% от общего количества граждан, включенных в списки.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.
В том числе:
1. по Абайской области -57,02%
2. по Акмолинской области -60,01%
3. по Актюбинской области -57,45%
4. по Алматинской области -60,03%
5. по Атырауской области -50,22%
6. по Западно-Казахстанской области -59,01%
7. по Жамбылской области -65,21%
8. по Жетысуской области -55,32%
9. по Карагандинской области -59,48%
10. по Костанайской области -65,10%
11. по Кызылординской области -66,46%
12. по Мангистауской области 54,08
13. по Павлодарской области -58,68%
14. по Северо-Казахстанской области -65,25%
15. по Туркестанский области -53,01%
16. по Улытауской области -58,99%
17. по Восточно-Казахстанской области -64,15%
18. по г. Астана -42,91%
19. по г. Алматы -25,82%
20. по г. Шымкент -45,46%
Согласно уточненным данным по стране, в список избирателей включено 12 млн 35 004 избирателей. Всего по состоянию на 20:00 бюллетени получили 6 509 695 граждан Казахстана. Это составляет 54,09% граждан, включенных в список.
Напомним, во всех регионах Казахстана завершились выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.
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