Жестокость полиции и массовые аресты в Париже
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Масштаб и градус протестов нарастает по всей Франции. Начались жестокие массовые аресты

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что самые сильные столкновения с полицией происходят по ночам.

Представляем вашему вниманию кадры из французской столицы: