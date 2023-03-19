https://news.day.az/world/1548236.html Жестокость полиции и массовые аресты в Париже - ВИДЕО
Жестокость полиции и массовые аресты в Париже - ВИДЕО
Масштаб и градус протестов нарастает по всей Франции. Начались жестокие массовые аресты
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что самые сильные столкновения с полицией происходят по ночам.
Представляем вашему вниманию кадры из французской столицы:
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