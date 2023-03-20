Американский миллиардер, сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир сделал недостаточно для подготовки к следующей пандемии. Об этом он написал в статье для The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению Гейтса, для того, чтобы подготовиться к следующей пандемии, нужно хорошо финансировать систему, готовую в любой момент действовать при возникновении угрозы. В настоящее время мир повторяет те же ошибки, что и перед пандемией коронавируса.

Гейтс рассказал, что наблюдает за Корпусом по чрезвычайным ситуациям, который создает Всемирная организация здравоохранения и ее партнеры. В задачи Корпуса будут входить проведение учений по отработке действий при вспышках заболеваний, принятие мер по быстрому распространению вируса в случае вспышки заболевания.