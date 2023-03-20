ЕС выделил Турции кредит на €1 млрд на восстановление после землетрясения

Еврокомиссия на восстановление после землетрясений 6 февраля выделила Турции кредит на €1 млрд, на гуманитарную помощь Сирии выделено €108 млн. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, открывая в понедельник в Брюсселе международную конференцию доноров помощи Турции и Сирии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я рада сообщить, что Еврокомиссия выделит кредит в €1 млрд на поддержку Турции. Мы также выделим €108 млн на гуманитарную помощи и первоначальное восстановление Сирии. Помимо этого, страны ЕС и европейские финансовые институты сделают дополнительные взносы, - сказала она. - Мы должны вместе обеспечить восстановление страны, обеспечить строительство домов для тысяч людей с высшим уровнем сейсмической устойчивости".