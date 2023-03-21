В Петербурге ребенок застрял в карусели во время прогулки

В Невском районе Петербурга на детской площадке маленький ребенок застрял пальцем в карусели во время игры, из ловушки его вызволяли спасатели и бригада медиков, сообщается в Telegram-канале "Мегаполис ДТПи ЧП", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел у одного из домов по улице Тельмана, происходящее сняли на видео очевидцы. Выяснилось, что малыш, которому на вид не более двух лет, катался на карусели во дворе дома и застрял пальцем в металлической конструкции.

Вытащить руку самостоятельно он не смог. Родители обратились в экстренные службы. Прибывшие на вызов спасатели с помощью специального оборудования сумели аккуратно вызволить ребенка из ловушки.

Мальчика на скорой госпитализировали в больницу, перелом пальца не подтвердился. После осмотра ребенка отпустили домой.