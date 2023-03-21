Тысячи людей могут остаться без работы после поглощения Credit Suisse

Поглощение Credit Suisse крупнейшим швейцарским банком UBS может привести к сокращению до 40 тысяч рабочих мест. Об этом пишет газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Ожидается, что из-за спасения Credit Suisse банком UBS десятки тысяч рабочих мест будут сокращены, финансовый сектор Швейцарии уже готовится к серьезным последствиям спорного поглощения", - написано в материале издания.

Напомним, что 15 марта европейские банки пережили "черную среду" на фоне потрясений в Соединенных Штатах. В этот день упал практически весь финансовый сектор стран ЕС.

События не обошли стороной и швейцарский банк Credit Suisse. Ему, утверждают эксперты, сейчас хуже всего - всего за день его акции потеряли почти 30% и стоят меньше 2 долларов. Это новый исторический минимум. Именно Credit Suisse сейчас и тянет весь европейский банковский сектор вниз.

Спасением Credit Suisse озаботился крупнейший банк Швейцарии UBS, который собирается "поглотить" коллегу за 3,24 миллиарда долларов. Однако президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фратчер назвал данный процесс рискованным.