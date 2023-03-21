В Афганистане произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано во вторник в Афганистане.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 195 км к востоку от города Кундуз с населением более 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 194 км.

Информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что подземные толчки ощущались также в Узбекистане, Казахстане, Пакистане, Туркменистане, Кыргызстане, Индии и Китае.