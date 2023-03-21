https://news.day.az/world/1548680.html В Афганистане произошло сильное землетрясение
В Афганистане произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано во вторник в Афганистане.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 195 км к востоку от города Кундуз с населением более 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 194 км.
Информации о пострадавших не поступало.
Отмечается, что подземные толчки ощущались также в Узбекистане, Казахстане, Пакистане, Туркменистане, Кыргызстане, Индии и Китае.
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