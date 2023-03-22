В Греции пройдут досрочные выборы

Премьер-министр Кириакос Мицотакис назначил всеобщие выборы на май - за два месяца до того, как в июле истечет срок полномочий его консервативного правительства, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В стране прошла серия гневных массовых протестов после страшной железнодорожной катастрофы, в которой погибли 57 человек.

Протестующие обвиняют сменяющие друг друга правительства в неспособности решить проблемы безопасности - наследие десятилетнего финансового кризиса в Греции, который закончился в 2018 году.

Местные СМИ сообщали, что премьер и так собирался в апреле объявить о досрочных выборах, но катастрофа и последующие протесты изменили его планы.

Теперь Мицотакис может поплатиться за это своим постом. По опросам, рейтинг его правоцентристской партии "Новая демократия" снижается.

Если правящей партии не удастся получить большинство в парламенте в первом туре выборов, она не сможет сформировать правительство. А это означает, что страну ожидает повторное голосование уже в июле.