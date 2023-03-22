В США подешевело жилье

В феврале 2023 года в США впервые более чем за десятилетие снизились цены на жилье. Об этом сообщает New York Post,передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Национальная ассоциация торговцев недвижимостью страны сообщила, что в среднем дома подешевели до 363 тысяч долларов. Показатель оказался на 0,2 процента меньше, чем в аналогичный период 2022 года. До этого цены росли на протяжении 131 месяца.

Наиболее значительное снижение заметили на западе, где в среднем цены на жилье упали на 5,6 процента, до 541 тысячи долларов. На северо-востоке США зафиксировали снижение на 4,5 процента, до 366 тысяч долларов.