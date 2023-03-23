Немецкое издание BILD включило Грузию в пятерку лучших турнаправлений 2023 года

Популярное немецкое издание BILD включило Грузию в пятерку лучших туристических направлений 2023 года и посоветовало своим читателям посетить эту страну. Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об сообщается на сайте издания.

Издание опубликовало интересные туристические направления весны и лета этого года. Автор статьи подчеркивает, что для немецких туристов особенно привлекательными могут быть курорты Испании, Кабо-Верде, Хорватии, Албании и Грузии.

"Территория Грузии размером в Баварию, а население - как в Берлине. Вы должны посетить Грузию не только потому, что она в этом году была страной-хозяйкой на турвыставке ITB Berlin. Из Мюнхена и Дюссельдорфа до Тбилиси время полета всего 4 часа. Прямые авиарейсы выполняются из Берлина, Меммингена и Дортмунда в направлении Кутаиси", - отмечено в статье.

В 2022 году в Грузию из Германии приехали более 48,5 тысячи визитеров.

В начале марта Грузия принимала участие в крупнейшей международной туристической выставке ITB Berlin 2023 в качестве страны-хозяйки. Мероприятие стартовало грандиозным грузинским концертом, программа которого была насыщенной и многообразной. Лозунг Грузии на ITB Berlin 2023 - "Безграничное гостеприимство".

ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) - это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.