Литва попросила НАТО организовать в республике резервное складирование боеприпасов

Литва обратится к руководству Североатлантического альянса с просьбой организовать резервное складирование боеприпасов на своей территории.

Как сообщает Day.Az, об этом в четверг заявил журналистам министр обороны Арвидас Анушаускас.

"В разрабатываемых оборонных планах НАТО необходимо предусмотреть условия хранения дополнительного арсенала в регионе восточного фланга альянса, в который входит Литва, чтобы не надо было везти боеприпасы через всю Европу", - сказал он.

По словам министра, в ожидании этого Литва расширяет необходимую инфраструктуру.

"В 2024 году мы построим около 30 складов для хранения боеприпасов", - утверждал Анушаускас.