Литва попросила НАТО организовать в республике резервное складирование боеприпасов
Литва обратится к руководству Североатлантического альянса с просьбой организовать резервное складирование боеприпасов на своей территории.
Как сообщает Day.Az, об этом в четверг заявил журналистам министр обороны Арвидас Анушаускас.
"В разрабатываемых оборонных планах НАТО необходимо предусмотреть условия хранения дополнительного арсенала в регионе восточного фланга альянса, в который входит Литва, чтобы не надо было везти боеприпасы через всю Европу", - сказал он.
По словам министра, в ожидании этого Литва расширяет необходимую инфраструктуру.
"В 2024 году мы построим около 30 складов для хранения боеприпасов", - утверждал Анушаускас.
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