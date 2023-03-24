ЕС заявил о достаточных резервах для удержания стабильности своих банков

ЕС располагает эффективными регуляторами и достаточными резервами ликвидности, чтобы пока обеспечивать стабильность своей банковской системы. Об этом заявил в пятницу председатель Еврогруппы Паскаль Донохью по прибытии на второе рабочее заседанием саммита ЕС, которое посвящено экономике и финансам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть достаточно резервов, запасов ликвидности, наши регуляторы эффективны, что позволяет обеспечивать стабильность нашей банковской системы, по крайней мере в настоящей момент. Но нам не следует расслабляться и продолжать внимательно следить за ситуацией", - сказал Донохью.

Он подчеркнул риски ситуации, когда в условиях военного конфликта в Украине, в Европе инфляция остается очень высокой, равно как и стоимость кредитования.

Банкротство швейцарского Credit Suisse вызвало опасение в Европе о рисках повторения кризиса 2008-2009 годов, который начался с каскадного обрушения банков, которые страны ЕС смогли спасти лишь многомиллиардными вливания бюджетных денег, что привело к осторому кризису сверенной задолженности еврозоны в 2010 -2014 годах.