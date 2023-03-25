Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен нарушили молчание после слухов о разводе. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Французское издание Royauté написало о том, что князь Альбер II и княгиня Шарлен решили расторгнуть брак. Однако представители княжеской четы Монако поспешили опровергнуть "злонамеренные сплетни" об их разводе. "Пожалуйста, не обращайте внимания на эту статью, которая совершенно необоснованна", - заявили во дворце.

Князь Альбер II и княгиня Шарлен женаты более 11 лет. 1 июля 2011 года они официально узаконили свои отношения, а на следующий день обвенчались. В декабре 2014-го у супругов родилась двойня - принц Жак и принцесса Габриэлла.